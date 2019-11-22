Samanyolu Haber /Dünya / Ermeni soykırımı tasarısı ABD Senatosu'nda yine direkten döndü /22 Kasım 2019 12:20

Ermeni soykırımı tasarısı ABD Senatosu'nda yine direkten döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve Ermeni soykırım iddialarının tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.

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Senatör Menendez, "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

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