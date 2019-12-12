Samanyolu Haber /Dünya / 'Ermeni soykırımı' tasarısı ABD'de kabul edildi /12 Aralık 2019 21:47

'Ermeni soykırımı' tasarısı ABD'de kabul edildi

Uzun yıllardır Türk dış politikasının önemli sorunlarından birisi olarak gündeme gelmeye devam eden 'Ermeni soykırımı' iddiasıyla hazırlanan tasarı AB senatosunda kabul edildi.

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ABD Senato’su 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. 

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısını 30 Ekim'de kabul etmişti. Tasarı bunun üzerine Senato'ya gitmişti. 

Tasarı şimdi ABD Başkanı Donald Trump'a gidecek. Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak.

ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.
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