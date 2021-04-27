Ermeni vekili 'Talat Paşa deneyimi' ile tehdit etti

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.







Paylan’ın bu paylaşımına Özdağ tehditle cevap verdi. Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” sözlerini kaydetti.



