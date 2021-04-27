Samanyolu Haber /Gündem / Ermeni vekili 'Talat Paşa deneyimi' ile tehdit etti /27 Nisan 2021 09:54

Ermeni vekili 'Talat Paşa deneyimi' ile tehdit etti

İyi Parti'den istifa eden ve parti kurmaya hazırlanan Ümit Özdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "o deneyimi sen de yaşamalısın" şeklinde cevap verdi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz.  Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylan’ın bu paylaşımına Özdağ tehditle cevap verdi. Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” sözlerini kaydetti.

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