Ermenistan açıkladı: Azerbaycan, Şuşa'ya 5 km mesafeye kadar geldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana Dağlık Karabağ çatışmaları devam ediyor. Uluslararası alanda tanınmayan Dağlık Karabağ Yönetimi’nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin tarihi kent Şuşa’ya sadece 5 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.





Harutyunyan’a göre Azerbaycan güçleri, tarihi kent Şuşa’yo ele geçirmek için ilerleyişini sürdürüyor. Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ermenice adı Şuşi olan Dağlık Karabağ’ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi önem taşıyor. Stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ yönetiminin en büyük kenti Hankendi’yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan’a bağlayan yol üzerinde.





Ermenice adı Şuşi olan Dağlık Karabağ’ın merkezindeki Şuşa, her iki taraf için de tarihi önem taşıyor.



