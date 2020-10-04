Ermenistan, Azerbaycan’ın 2 şehrine daha saldırdı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.







Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Ayrıca saldırılar sonucu çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi.





GENCE’YE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ





Ermenistan askerleri bugün Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de halkın yaşadığı evlere roketli saldırı düzenlemişti. Roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralanmıştı.





ALİYEV: CEBRAİL ŞEHRİ VE 9 KÖY KURTARILDI





Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını açıkladı. Aliyev, “Tek şartım Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesidir” dedi.



