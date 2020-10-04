Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan, Azerbaycan’ın 2 şehrine daha saldırdı /04 Ekim 2020 22:53

Ermenistan, Azerbaycan’ın 2 şehrine daha saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Ayrıca saldırılar sonucu çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi.

GENCE’YE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ermenistan askerleri bugün Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de halkın yaşadığı evlere roketli saldırı düzenlemişti. Roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralanmıştı.

ALİYEV: CEBRAİL ŞEHRİ VE 9 KÖY KURTARILDI

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyü daha kontrol altına aldıklarını açıkladı. Aliyev, “Tek şartım Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesidir” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan, Azerbaycan’ın 2 şehrine daha saldırdı Sonraki Haber >>

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi

Markette facia

Markette facia

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Güvenlik görevlisini eziyordu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:58:32