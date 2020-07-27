Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni çatışma /27 Temmuz 2020 15:02

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeni çatışma

Ermenistan-Azerbaycan sınırında yeniden çatışma meydana geldi. Ermeni Savunma Bakanlığı, bir askerinin Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim tırmanıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya göre, Azerbaycan tarafından keskin nişancıların açtığı ateş sonucu bir Ermeni askeri hayatını kaybetti. Azerbaycan ise Ermenistan'ın ağır makineli silahlarla saldırdığını ve keskin nişancıların ateş açtığını öne sürdü. İki ülke arasındaki ateşkesin son 24 saat zarfında defalarca ihlal edildiği bildiriliyor.

Son haftalarda iki ülke sınırında sıkça çatışmalar meydana geliyor. Bunlar, 2016 yılından bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışmalar olma özelliğini taşıyor. Resmi açıklamalara göre bu son çatışmalarda şimdiye kadar her iki taraftan 19 kişi hayatını kaybetti.

30 yıldır süren çatışmalar 

Kafkaslarda bulunan bu iki ülke yaklaşık 30 yıldır Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle çatışma yaşıyor. Ermeni nüfusun yoğun olduğu Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'a verildi. 1980'lerin sonundan itibaren Ermenistan yanlısı güçlerin kontrolü ele geçirdiği Dağlık Karabağ, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak uluslararası toplum Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir ülke olarak tanımadı.

Rusya ve batılı ülkeler, gerilimin arttığı son günlerde hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ı sükunete çağırdı. Bölgedeki gerilimin, Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye ile Rusya arasında da gerilime neden olması ve çatışmaya her iki ülkenin de müdahil olmasından endişe ediliyor.

Ermenistan ile Azerbaycan, 1994'te bir ateşkes anlaşması imzalamış olsa da taraflar arasında o tarihten bu yana özellikle Dağlık Karabağ çevresinde ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar meydana geliyor.
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