Ermenistan, Azerbaycan'ın 2.büyük şehri Gence'yi bombaladı...

Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan ve cephe hattı ile 60 kilometre mesafede olan Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Şehrin merkezine düşen füze sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı





Azerbaycan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Gence kentinin Ermenistan tarafından bombalandığını açıkladı.





Hacıyev, top atışlarının kent merkezinde yoğun yerleşimin olduğu yerlere isabet ettiğini söyledi.





Ermenistan basının aktardığına göre Dağlık Karabağ yönetimi ise Gence Havalimanı’nın kullanılamaz hâle geldiğini duyurdu.





Gence Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti. Kentteki nüfus 330 binin üzerinde.





Dağlık Karabağ yönetimi, Hankendi kentinde sivillerin Azerbaycan tarafından hedef alındığını ve buna karşılık olarak bazı Azerbaycan kentlerindeki askeri hedeflere saldırı düzenleyeceklerini açıklamıştı.







