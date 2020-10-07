Samanyolu Haber /Gündem / "Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'na saldırdı" /07 Ekim 2020 00:29

"Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'na saldırdı"

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği ifade edildi.

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Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediğini duyururken, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
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