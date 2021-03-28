Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı /28 Mart 2021 16:32

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferi sonrasında muhalefet ve ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa edeceği tarihi açıkladığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Paşinyan önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki erken seçimlerin öncesinde Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu.

Daha önce, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paiinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimleri yapılması konusunu görüşmüşlerdi.

Paşinyan, "Evet, çok yakında, Nisan ayında istifa edeceğim. Bu görevden ayrılmak için değil, erken seçimlerin yapılması için. Bunlar gerçekleşene kadar geçici başbakan olarak kalacağım." dedi.

Ülke anayasasına göre, erken parlamento seçimlerinin yapılabilmesi için yetkililerin Eylül ayı sonunda Ermenistan'da ilan edilen sıkıyönetimi kaldırması gerekiyor. Sıkıyönetim Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerinden çıkan savaş sırasında ilan edilmişti.

Paşinyan'ın Kasım ayında Azerbaycan ile Rusya aracılığında ateşkes anlaşması imzalamasından bu yana Ermenistan, çok sayıda protestoya ev sahipliği yaptı.
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