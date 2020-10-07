Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan başbakanından 'şartlı' taviz açıklaması /07 Ekim 2020 00:45

Ermenistan başbakanından 'şartlı' taviz açıklaması

Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaşın devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'karşılıklı taviz' açıklaması geldiği ifade edildi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ancak Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ama bunun için Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, Sputnik’in Telegram kanalına yaptığı açıklamada, “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan’ın da hazır olduğu tavizlere hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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