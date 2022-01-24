Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti /24 Ocak 2022 12:05

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.

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Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.


2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.
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