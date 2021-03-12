Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı /12 Mart 2021 17:19

Ermenistan Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın hastaneye kaldırıldı

SHABER3.COM

Ermenistan’da yayınlanan Graparak gazetesi, Devlet Başkanı Sarkisyan’ın kalbindeki birtakım sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını yazdı. Graparak’ın haberine göre Ermeni liderin hastaneye yatırılmış olmasının sebebi, stent ameliyatı geçirecek olması.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden RİA Novosti ajansına yapılan açıklamadaysa, Sarkisyan’ın Kovid-19 ile ilişkili birtakım komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Ermenistan Devlet Başkanı’nın hastaneye kaldırılmış olmasının sebebi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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