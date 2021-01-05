Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı /05 Ocak 2021 21:54

Ermenistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Londra'daki ameliyatı sonrasında koronavirüse yakalandığının tespit edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Londra’da ayağından ameliyat olduktan sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edilen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında Yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra’da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak’ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında yeni tip koronavirüs belirtileri ortaya çıktı, test sonuçları pozitif çıktı” ifadesine yer verildi.

Sarkisyan’ın kendini karantinaya aldığı ve geçici olarak uzaktan çalışacağı aktarıldı.

© Sputnik
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