Ermenistan’da bir Rus helikopteri düşürüldü

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ'da çatışmalar sürerken Nahcivan Özerk Cumhuriyeti sınırı yakınlarında bir Rus helikopterinin vurularak düşürüldüğü açıklandı.







Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'da Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapım bir Mi-24 helikopterinin düştüğü, hava aracının karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sistemi ile vurulduğu belirtildi.





Açıklamada, “9 Kasım tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 17.30’da (TSİ ile aynı) Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan Cumhuriyeti) sınırının yakınındaki Ermeni yerleşimi Yerash’ın hava sahasında, 102. Rus askeri üssünün konvoyuna Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından geçerken refakat eden Rus Mi-24 helikopteri karadan MANPADS tipi taşınabilir hava savunma sisteminden ateşe tutuldu. Füzenin isabet etmesi sonucunda helikopter kontrolü kaybetti ve Ermenistan topraklarında dağlık araziye düştü” ifadelerine yer verildi.





İKİ ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI





Açıklamada mürettebattan 2 kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi. Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.