Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan’dan Türkiye’ye hava sahası suçlaması /15 Ekim 2020 19:23

Ermenistan’dan Türkiye’ye hava sahası suçlaması

Ermenistan Türkiye’yi Dağlık Karabağ’a acil yardım malzemesi götüren uçaklara hava sahasını kapatmakla suçladı.

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Ermeni hükümetine bağlı Diyaspora İlişkileri Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan Türkiye'nin Ermenistan'a giden insani yardım uçuşlarına hava sahasını kapattığını ileri sürdü. Sinanyan Türkiye hava sahasını kapattığı için ABD'den 100 ton yardım malzemesinin bölgeye gönderilmesinin ertelendiğini söyledi.

Ermenistan sivil havacılık komitesi de dün Los Angeles'ten Katar Havayolları'na ait bir uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak iptalin gerekçesi belirtilmemişti. Komiteye başkanlık eden Tatevik Revazyan Reuters'e yaptığı açıklamada "Türkiye'nin hava rotasını kasten kapattığını iddia etmemize imkan veren nedenler var" dedi. Revazyan Ermenistan'ın Rusya ya da Gürcistan üzerinden alternatif bir rota aradığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Dağlık Karabağ'daki çatışmaların gelecek aylarda on binlerce insanı yardıma muhtaç hale getirebileceğini açıkladı.

Çatışmalar sürüyor

Rusya ve Türkiye'nin çağrılarına karşın Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sürüyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi bozmakla suçluyor. Ermenistan Perşembe sabahı bölgenin kuzeyi ve güneydoğusunun "ağır bir biçimde ateş altına alındığını" duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanlığı bölgedeki durumun "görece stabil" olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ermeni güçlerinin farklı yönlerden sıcak temas hattına yönelik taarruza geçtiğini duyurdu. Açıklamada Ermeni güçlerinin "ağır kayıplar" verdikleri belirtildi.

Bakü'den yapılan açıklamada Azeri ordusunun sıcak temas hattı boyunca "operasyonel avantaja" sahip olduğu, Ağdere-Ağdam ve Fizuli-Hadrut-Cebrayıl yönlerinde durumun gergin olduğu ifade edildi.
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