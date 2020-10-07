Ermenistan Türkiye’yi suçladı

Türkiye’nin Erivan-Bakü arasındaki çatışmadaki rolü sorgulanırken, Ermenistan’dan Ankara’ya yeni bir suçlama geldi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yi Güney Kafkasya bölgesinde yayılmacı politika izlemekle suçladı.





Paşinyan, “Türkiye neden yüz yıl sonra Güney Kafkasya'ya döndü? İki nedeni var. Birincisi, Ermeni soykırımı politikasına devam etmek. Türkiye neden bu politikaya ihtiyaç duyuyor? Yayılmacı politikasını, emperyalist politikasını sürdürmek için” dedi.





Paşinyan, şöyle devam etti:





“Bu durum Türkiye'nin Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkilerinde vs. durumlarda izlediği politikalar bağlamında değerlendirilmeli. Bu politika, Türk İmparatorluğunu yeniden kurma politikasıdır.”





Her türlü ihtilafı çözmek için uzlaşmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Paşinyan, “Herhangi bir ihtilafta, eğer o ihtilafı gerçekten çözmek istiyorsak uzlaşmaya ihtiyaç var. Ermeni tarafı her zaman uzlaşmaya hazırdı. Azerbaycan’ın uzlaşmaya hazır olması durumu değiştirecek” ifadelerini kullandı.