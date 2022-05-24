Ermenistan ile ABD arasında Karabağ görüşmesi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexey Nikolsky imzası taşıyan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde Güney Kafkasya ve Karabağ’daki durumu ele aldıkları belirtildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde Güney Kafkasya ve Karabağ’daki durumu ele aldıkları belirtildi.





Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin bölgede barış ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalarını ve Ermenistan’daki demokratik reformları takdir etti” ifadesine yer verildi.





Paşinyan ve Blinken’in, Karabağ sorununun çözümü, bölgedeki ulaşım yollarının açılması ve bölgesel güvenlik ile ilgili görüş alış verişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan liderinin, 22 Mayıs Brüksel’de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleşen üçlü görüşmeyle ilgili fikirlerini paylaştığı aktarıldı.



