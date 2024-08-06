Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan KGAÖ’ye yine hayır dedi! /06 Ağustos 2024 14:42

Ermenistan KGAÖ’ye yine hayır dedi!

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) iki ayrı tatbikatlarına katılmayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Şubat ayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin KGAÖ üyeliğinin dondurulduğunu açıklamıştı.

Erivan yönetimi, Ağustos ayında Novosibirsk’te ve Eylül ayında Kırgızistan’da yapılacak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarına katılmayacağını duyurdu.

KGAÖ’nun açıklamasına göre, 3-15 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan’da yapılacak “Etkileşim - 2024” kolektif hızlı tepki kuvvetlerinin manevraları, keşif kuvvetleri ve “Arama - 2024” tatbikatlarına, ayrıca lojistik destek kuvvetleri ve araçlarıyla yapılacak “Echelon - 2024” tatbikatlarına Ermenistan katılmayacak.

Bu tatbikatlara Rus Muhafız Birlikleri ve Kazakistan Ulusal Muhafız Birlikleri, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan İçişleri Bakanlığı, özel hizmetler ve Acil Durumlar Bakanlığı temsilcileri katılacak. Tatbikatlarda hava savunma örtüsünü organize etme, elektronik harp güçlerini ve araçlarını kullanma, keşif ve saldırı drone’larını kullanma alıştırmaları yapılacak.

Daha önce, Rus Muhafızları, 14-16 Ağustos tarihlerinde Novosibirsk’te yapılacak olan KGAÖ “Kobalt-2024” tatbikatını duyurmuştu. Bu tatbikata Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın temsilcileri katılacak, ancak Ermenistan’dan katılım olmayacak.

Katılımcılar özel kuvvet birimleri arasında en iyi uygulamaları paylaşacak ve birlikte çalışabilirlik becerilerini geliştirecekler.

Ermenistan, KGAÖ tatbikatlarına katılmayı ilk kez reddetmiyor. 2023 yazında Belarus’ta yapılan manevralara katılmamış ve birkaç ay önce kendi topraklarında yapılması planlanan tatbikatları uygunsuz olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Erivan: KGAÖ balon birliği

Başbakan Paşinyan, KGAÖyu Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’daki ihtilaf sırasında yardım sağlamadığı için defalarca eleştirmişti. Şubat ayında Ermenistan’ın örgüte üyeliğinin dondurulduğunu duyurmuş ve ardından Erivan, KGAÖ’nun finansmanına katılmayı bırakmıştı. Paşinyan, KGAÖ’yu üyeleri Azerbaycan’la birlikte Ermenistan’a karşı “savaş planlayan” bir “balon birliği” olarak nitelendirmiş ve uygun gördüğünde örgütten ayrılabileceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın KGAÖ’dan çıkmasının, ülkeyi “Güney Kafkasya’daki son derece tehlikeli planlarının uygulanması için bir araç” haline getirmek isteyen ABD ve Avrupa Birliği tarafından arzulandığına inanıyor. Kremlin, Ermeni tarafıyla sadece KGAÖ bünyesinde değil, ikili düzeyde de temaslara hazır olduklarını ifade etti.
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