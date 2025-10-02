Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan, Rus NATO'su KGAÖ’den tamamen çıkıyor mu? /02 Ekim 2025 18:42

Ermenistan, Rus NATO'su KGAÖ’den tamamen çıkıyor mu?

Erevan yönetiminden, Rus NATO'su olarak bilinen Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) bağımlılığını bitirerek ülkenin gerçek bağımsızlığına ulaştığı açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ermenistan Parlamentosunda konuşma yapan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi devletlerin Ermenistan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ülkesinin bağımsız hale geldiğini söyledi.

Paşinyan, "2022'de KGAÖ'nün bizimle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve asla getirmeyeceğini anladığımız anda bağımsız olduk, çünkü sadece kendimize güvenebileceğimizi anladık" ifadelerini kullandı.

Ermenistan lideri, KGAÖ güvenlik sisteminin bir "balon" olduğunu iddia ederek, "Bu, devletimizin var olmasını engellemek için sadece bir araçtır. 2020'de bunu henüz anlamamıştık" şeklinde konuştu.

Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün geleceği sıkıntılı 

Şubat 2024'te Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'ye katılımını "dondurduğunu" açıklamıştı. Mayıs 2024'te ise Erivan, örgütün çalışmalarının finansmanına katkıda bulunmayacağını duyurdu.

Ermenistan hükümeti, KGAÖ'den uzaklaşma kararını, örgütün Dağlık Karabağ krizi sırasında gereken tepkiyi vermemesi ve Ermenistan'ın güvenliğine kayıtsız kalmasına dayandırıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vahan Kostanyan, bu yılın haziran ayında yaptığı açıklamada, durum değişmezse Ermenistan'ın KGAÖ'den çıkış konusunda "nihai kararı" alacağı uyarısında bulunmuştu.

Paşinyan'ın bu açıklamaları, Ermenistan'ın son dönemde izlediği Batı yanlısı politikaların ve Rusya'dan uzaklaşma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ermenistan'ın örgütle yaşadığı kriz, KGAÖ'nin bölgesel güvenlik mimarisindeki etkinliği ve geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini ifade ediyor.
