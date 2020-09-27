Ermenistan seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.







Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.





Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.