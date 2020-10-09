Ermenistan sıkıyönetimi sıkılaştırdı

Ermenistan hükümeti, yayınladığı kararda ülkenin ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma kabiliyetini sorgulayan programların yayınlanmasına yasak koydu.



Kararda, yetkililerin sıkıyönetim ve güvenlik tedbirlerini eleştiren, çürüten, etkililiğini sorgulayan veya herhangi bir şekilde değersizleştiren açıklamalarda bulunması yasaklanıyor.



Kurallara uyulup uyulmadığını ise kolluk güçlerinin izleyeceği belirtiliyor. Öte yandan Ermenistan polisine, bilgi yayımını durdurma ve baskı ekipmanı, radyo ve ses yayın ekipmanı ve kopyalama makinelerine geçici olarak el koyma yetkisi verildi.