Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan sıkıyönetimi sıkılaştırdı /09 Ekim 2020 10:30

Ermenistan sıkıyönetimi sıkılaştırdı

Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tırmanmasıyla 27 Eylül'de ilan ettiği sıkıyönetimi, ek kısıtlamalar getirerek sıkılaştırma kararı aldı.

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Ermenistan hükümeti, yayınladığı kararda ülkenin ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma kabiliyetini sorgulayan programların yayınlanmasına yasak koydu.
Kararda, yetkililerin sıkıyönetim ve güvenlik tedbirlerini eleştiren, çürüten, etkililiğini sorgulayan veya herhangi bir şekilde değersizleştiren açıklamalarda bulunması yasaklanıyor.
Kurallara uyulup uyulmadığını ise kolluk güçlerinin izleyeceği belirtiliyor. Öte yandan Ermenistan polisine, bilgi yayımını durdurma ve baskı ekipmanı, radyo ve ses yayın ekipmanı ve kopyalama makinelerine geçici olarak el koyma yetkisi verildi.
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