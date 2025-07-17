Ermenistan ŞİÖ’ye aday

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik başvurusunda bulunduğunu açıkladı.





"Ermenistan Haberler" ajansına konuşan Paşinyan, bu adımın ülkenin dengeli ve ölçülü dış politikasıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Paşinyan yaptığı basın toplantısında, "Zaten bu örgütte gözlemci üye statümüz bulunuyor. Yani sıfırdan başlamıyoruz veya örgütle hiçbir bağlantısı olmayan bir ülke değiliz" ifadelerini kullandı.





Ermenistan lideri, ŞİÖ'nün yapısında yaşanan değişikliklere de dikkat çekerek, "Örgüt içinde gözlemci ve ortak üye statülerinin kaldırılması gibi önemli yapısal değişiklikler tartışılıyor" dedi.





Rusya ve Çin liderliğindeki örgütlere yakınlaşma stratejisi





Bu başvuru, Ermenistan'ın son dönemde Batı ile ilişkilerini sürdürürken aynı zamanda Rusya ve Çin liderliğindeki örgütlere yakınlaşma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Uzmanlar, Paşinyan yönetiminin bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği konularında çok yönlü bir politika izlediğini belirtiyor.





Şangay İşbirliği Örgütü, son yıllarda Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğini artırıyor. Ermenistan'ın başvurusu kabul edilirse, örgütün Kafkasya'daki varlığı güçlenmiş olacak. Diplomatik çevreler, bu gelişmenin bölgedeki güç dengelerini etkileyebileceği görüşünde.