Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan, Türkiye için Rusya’dan arabulucu olmasını istedi /25 Kasım 2021 19:11

Ermenistan, Türkiye için Rusya’dan arabulucu olmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın kendileriyle temas ederek Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek için Rusya'nın arabulucu olmasını istediği bilgisini verdi ve Moskova'nın da bu konuda yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan’ın Rusya’dan Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinde arabuluculuk rolü üstlenmesini istediğini doğruladı.

Zaharova, basın toplantısında bir gazetecenin, Moskova’nın Ankara’yla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi meselesini görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusuna “Ermenistan’ın Erivan ile Ankara arasındaki ilişkileri desteklemek için arabulucu olarak bize başvurduğunu teyit edebilirim. Rusya bu sürece ilgi duymakta ve bunun için çaba sarf etmektedir.” cevabını verdi.

Zaharova, ayrıca, Rusya’nın iki ülke arasındaki normalleşme için her türlü yardıma hazır olduğunu, böyle bir sürecin başlatılmasının bölgedeki genel durumun iyileşmesine de katkıda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

 
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