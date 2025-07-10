Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan ve Azerbaycan Liderleri Abu Dabi'de tarihi görüşme gerçekleştirdi /10 Temmuz 2025 19:25

Ermenistan ve Azerbaycan Liderleri Abu Dabi'de tarihi görüşme gerçekleştirdi

Ermenistan ve Azerbaycan Liderleri Nikol Paşinyan ile İlham Aliyev, Abu Dabi'de tarihi görüşme gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Kafkasya barış sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya gelerek bölgesel istikrar müzakerelerini sürdürdü.

Ermenistan hükümetinin yayınladığı fotoğraflarda, iki ülkenin dışişleri bakanları, başbakan yardımcıları ve üst düzey yetkililerin de görüşmelere eşlik ettiği görüldü.

Paşinyan'ın Abu Dabi'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldiği açıklandı. Nahyan, yaptığı açıklamada "Kafkasya'daki istikrar çabalarını destekleme niyetinde olduklarını" vurgulayarak, BAE'nin bölgede artan diplomatik etkinliğine dikkat çekti.

Zengezur Koridoru ve Sınır Belirleme

Uzmanlar, müzakerelerde öne çıkan başlıkların şunlar olduğunu belirtiyor: Zengezur Koridoru'nun statüsü ve ulaşım güvenliği, Karabağ sonrası dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının nihai belirlenmesi, iki ülke arasında temel anlaşma metni üzerindeki son görüşmeler ve bölgede Rusya ve ABD'nin etki mücadelesine karşı alternatif diplomasi arayışları masaya yatırıldı.

Azerbaycan tarafı, Aliyev'in "tam egemenlik" vurgusu yaparak, Zengezur Koridoru'nda Ermenistan'ın engellemelerini kaldırmasını istediği belirtiliyor.

Ermenistan tarafı ise Paşinyan'ın "karşılıklı güven artırıcı önlemler" talep ettiği ve sınır çizimi sürecinde uluslararası gözlemci katılımını savunduğu ifade ediliyor.

BAE'nin son dönemde hem Ermenistan'da (güneş enerjisi projeleri) hem de Azerbaycan'da (petrol rafinerisi yatırımları) artan ekonomik varlığı, ülkenin arabuluculuk iddiasını güçlendiriyor. Batılı diplomatlar, Abu Dabi'nin Moskova ve Brüksel'in etki alanına alternatif olarak konumlandığını belirtiyor.
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