Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan yine Gence'yi vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti, 40 yaralı /17 Ekim 2020 10:31

Ermenistan yine Gence'yi vurdu: 12 sivil hayatını kaybetti, 40 yaralı

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine orta menzilli balistik füze saldırısında bulunduğunu ve en az 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından cuma gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını açıkladı.

Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Gence'de 20'den fazla evin yıkıldığını söyledi. Kentte füzelerin isabet ettiği bölgede sivillerin enkaz altında kaldığı açıklandı.

Ermenistan'dan saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aliyev: Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, Gence'ye yapılan saldırı hakkında ise, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlham Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor" şeklide konuştu.

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'ten bu yana Ermenistan'ın kontrolünde bulunuyordu.

BM: Sivillere yönelik her türlü saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan ve sivil nüfusa etkilerinden derin endişe duyulduğunu belirterek, ''Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik her türlü hedefi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve her iki tarafa da ateşkesin tam olarak uygulanması konusunda net mesaj verdiğini kaydeden Haq, BM'nin talep edilmesi durumunda insani yardımlara ve taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Taraflara uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunması sorumluluğunu hatırlatan Haq, Ermenistan ve Azerbaycan'a gerginliği azaltma, çatışmaları artıracak ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek her türlü eylemden kaçınma ve gecikmeksizin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönme çağrısı yaptı
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