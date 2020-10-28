Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti /28 Ekim 2020 15:38

Ermenistan yine sivilleri vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yandı, 21 sivil hayatını kaybetti.

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Saldırıda 21 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Azerbaycan Başsavcılığı çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Berden'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hacıyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın günahsız halkına karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Kollektif bir cezalandırmaya gidilmelidir. Hayatını yitirenler arasında kadınlar ve masum çocuklar var. Bu yine bir katliamdır, Hocalı Soykırımı'nın devamıdır. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı kültürel soykırım uyguluyor. Etnik temizliğin bariz bir örneğidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz." dedi.
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