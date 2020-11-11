Ermenistan'da binlerce kişi anlaşmayı protesto etti

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın eylül sonundan beri devam eden Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandırmak için imzaladığı anlaşma nedeniyle Ermenistan'da protestolar devam ediyor.







Yaklaşık 10 bin gösterici başkent Erivan'da bir araya gelerek, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini talep etti. Burada bir konuşma yapan muhalif siyasetçi Artur Vanezyan, "Bugün memleketin korunması hareketi başlıyor. Sonuna kadar gideceğiz" dedi. Göstericiler sık sık "Paşinyan istifa" ve "Paşinyan bir vatan haini" sloganları attı.





Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve pandemi nedeniyle halka açık gösterilerin düzenlenmesi yasak. Bu yasağa rağmen rağmen düzenlenen gösterilere polis müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.





Rusya'nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ'da altı hafta devam eden çatışmaları sonlandırmayı öngören anlaşma, Dağlık Karabağ'da cephe hattı boyunca ve Karabağ ile Ermenistan arasındaki koridorda 2 bin Rus barış gücü askerinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra zırhlı araçların da aralarında bulunduğu askeri teçhizat ve araçlar da bölgeye sevkediliyor. Rusya anlaşmanın ardından dün bölgeye ilk Rus askerlerini göndermeye başladı.





Anlaşmanın imzalanmasının ilan edilmesinin ardındanErmenistan’da bir grup protestocu başkent Erivan’da hükümet merkezini basarak camları kırmış ve bazı ofisleri yağmalamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada anlaşmayı Ermenistan Ordusu'nun baskısı sonucu imzaladığını söylemişti. Paşinyan anlaşma için "benim ve halkım için tarifsiz bir şekilde acı verici" ifadelerini kullanmıştı.





Ermenistan'da protestoların en büyük sebebi Azerbaycan Ordusu'nun çatışmalar sırasında aldığı bölgelerin kontrolünün Azerbaycan'da kalacak olması. Buna Azerbaycan'ın son olarak aldığı Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük şehri Şuşa da dahil.