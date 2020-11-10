Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp /10 Kasım 2020 12:14

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından parlamento binasını bastı. Başbakan Paşinyan'ın makam odasına girildi, salonlar tahrip edildi.

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan’da halk, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da anlaşmaya varmasının ardından protesto gösterilerine başladı. Ermenistan’ın başkenti Erivan'da göstericiler, hükümet ve parlamento binaları önünde toplanarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında istifa çağrısında bulundu ve slogan attı. Bazı göstericiler hükümet binasının camlarını kırdı ve Paşinyan'ın makam odasına kadar girdi. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular anlaşmaya tepki gösterdi.
Paşinyan'ın yeri ise bilinmiyor.

Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir. Bu bir zafer değil ama yenilgiyi kabul etmediğiniz sürece yenilgi de yoktur. Biz kendimizi asla yenilmiş kabul etmeyeceğiz. Bu, ulusal birliğimiz ve doğuş dönemimiz için yeni bir başlangıç olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün geceden itibaren ateşkes başladığını duyurmuştu.
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