Ermenistan'da olaylar durulmuyor! Bu aşamaya nasıl gelindi

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir" denildi.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin "görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği" vurgulandı.

Paşinyan ise hükümete destek gösterilerinde bulunmak üzere halkı başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

Paşinyan ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan'ı da görevden aldı.

Yaşanan bu son gelişmeler, Ermenistan'ın geçen yılın sonlarında başlayan çatışmaların ardından Dağlık Karabağ'da 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tuttuğu toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı niteliği taşıyor.





Ermenistan'daki siyasi kriz nasıl başladı?





Paşinyan'ın Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdirmek için vardığı anlaşma ülkesinde büyük tepki çekti.





Paşiyan'ın "halkımız için acı verici" sözleriyle tanımladığı anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan'da büyük protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.





Hükümetin istifasını talep eden protestolar sırasında Paşinyan için "vatan haini" gibi ağır ifadelerin de kullanıldığı görüldü.





Eski Cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Serkisyan'ın yanı sıra Ermenistan Kilisesi ve ülkedeki Katolikleri temsil eden diğer kiliselerin liderleri de Paşinyan'a görevi bırakma çağrıları yaptı.





Paşinyan ise istifa taleplerini kabul etmedi ancak bu yıl için erken seçim çağrısı yaptı.





Aralık ayında yaptığı açıklamada Paşinyan, "Halkımızın kararıyla görevimden ayrılmaya hazırım. Ayrıca insanların güveninin yeniden tesis edilmesi halinde bu zor dönemlerde Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliğini yapmaya devam etmeye de hazırım. Tüm bu sorulara yanıt bulabilmenin ise tek bir yolu var. O da erken seçime gitmek" dedi.



