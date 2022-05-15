Ermenistan'da Paşinyan karşıtı yeni gösteri

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.





Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet yanlıları yeni bir miting için bir araya geldi.





Muhalefetin bir nevi karargahı haline gelen başkent ana meydanında şimdiden binlerce kişi toplandı, göstericilerin sayıları giderek artıyor.





Bitişik caddelerde ise 100’e yakın polis çalışanı ve onlarca devriye otomobili nöbet tutuyor. Güvenlik güçleri göstericilere engel olmuyor.







