Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da Paşinyan karşıtı yeni gösteri /15 Mayıs 2022 22:19

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı yeni gösteri

Ermenistan'da özellikle Azerbaycan'a karşı kaybedilen Karabağ savaşı sonrasında Başbakanı Nikol Paşinyan karşı başlayan istifa talebi baskısının yeni gösterilerle devam ettiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle Nisan ortalarından bu yana ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalefet yanlıları yeni bir miting için bir araya geldi.

Muhalefetin bir nevi karargahı haline gelen başkent ana meydanında şimdiden binlerce kişi toplandı, göstericilerin sayıları giderek artıyor.

Bitişik caddelerde ise 100’e yakın polis çalışanı ve onlarca devriye otomobili nöbet tutuyor. Güvenlik güçleri göstericilere engel olmuyor.


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