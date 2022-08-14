Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var /14 Ağustos 2022 19:48

Ermenistan'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Erivan’da bir pazarda meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sputnik Ermenistan’ın, bakanlığın ön verilerine atıfla bildirdiği üzere, Erivan'daki Surmalu pazarında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı doğrulandı.

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