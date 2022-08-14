Ermenistan'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı var

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Ermenistan'ın başkenti Erivan’da pazar yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.





Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Erivan’da bir pazarda meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.





Sputnik Ermenistan’ın, bakanlığın ön verilerine atıfla bildirdiği üzere, Erivan'daki Surmalu pazarında meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı doğrulandı.



