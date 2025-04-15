Ermenistan'dan Bakü'ye: İmzaları atalım





Ateşkes ihlalleri arttı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirterek Bakü yönetimini bu yönde adım atmaya çağırdı.Bakü anlaşma için Minsk Grubu'nun resmen dağıtılmasını şart koşarken Paşinyan iki imzanın aynı anda atılabileceğini dile getirdi. ABD, Rusya ve Fransa'nın katılımıyla çatışmalara barışçıl ve uluslararası hukuk doğrultusunda çözüm bulma hedefiyle 1992 yılında kurulan Minsk Grubu'nun günümüzde herhangi bir işlevi bulunmuyor.Başkent Erivan'da parlamentoya hitap eden Paşinyan, Bakü'nün ikinci talebi olan anayasa değişikliğinin ise ancak 2027'de yapılabilecek referandum ile mümkün olacağını, anlaşmanın o tarihe kadar bekletilmemesi gerektiğini ifade etti.Azerbaycan, Ermenistan anayasasındaki bir maddeyi kendi toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Anayasasının girişinde yer alan söz konusu maddede, bugün Azerbaycan kontrolündeki Karabağ'dan Ermenistan toprağı olarak söz ediliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Bu maddenin anayasadan çıkarılması meşru talebimizdir" demişti.Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında yıkılmasının ardından Bakü ile Erivan arasında Karabağ bölgesi için iki büyük savaş yaşandı. Azerbaycan ordusu, 2023 yılının Eylül ayında'te gerçekleştirdiği 24 saatlik operasyonla bölgede kontrolü tamamen ele geçirdi ve yaklaşık 100 bin Ermeni sivil göçe zorlandı.İki ülke anlaşma metni üzerinde uzlaştıklarını bildirse de henüz imzalar atılmış değil. Tarafların metin üzerinde anlaştıklarını duyurduğu 13 Mart'tan bu yana 26 kez ateşkes ihlali rapor edildi. Anlaşmanın duyurulmasından önceki beş ayda sadece üç ihlal kayda geçmişti."Savaş için bir gerekçe yok. Savaş olmayacak, barış olacak" diye konuşan Paşinyan, sınır ihlallerini denetlemek için ortak mekanizma kurulmasını önerdi. Taraflar söz konusu ihlallerden birbirini suçluyor.