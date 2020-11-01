Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan'dan Moskova hamlesi /01 Kasım 2020 17:02

Ermenistan'dan Moskova hamlesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Rusya'dan güvenlik anlaşması uyarınca yardım istemesi sonrasında Dağlık Karabağ bölgesiyle ilgili görüşmeler için Azerbaycan'a geldi.

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Mevlüt Çavuşoğlu'yu kabul eden Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediğini belirtti. 

Paşinyan'ın mektubunun, mağlubiyetlerini kabul ettikleri, diğer taraftan da tam teslim olmak istemediklerini gösterdiğini ileri süren Aliyev, bugün "savaşın devam etmesinden ve her iki tarafta yaşanan can kayıplarından Paşinyan'ın sorumlu olduğunu" iddia etti.

Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakü'ye geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın diye talimat verdi. Sahadaki başarılarınızdan gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Ermenistan tarafında ise flaş bir gelişme yaşandı.Ermenistan'da, ülkenin eski cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan ve Robert Koçaryan'dan Paşinyan'a dikkat çeken bir teklif götürüldü.

İki isim, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'le Karabağ konusunda görüşme için Moskova'ya gitme taleplerini iletti, Paşinyan da bu teklife karşı çıkmadı.

Bu görüşme için Koçaryan'ın seyahat yasağı kaldırıldı, pasaport çıkartıldı. İki liderin Moskova'ya doğru yola çıkıp çıkmadığı konusunda ise henüz net bir bilgi yok.
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