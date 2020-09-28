Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'dan Türkiye'ye tehdit /28 Eylül 2020 20:26

Ermenistan'dan Türkiye'ye tehdit

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle patlak veren çatışmalarda, Ankara Azerbaycan'a açık destek sunarken, Ermenistan, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını kendisine karşı kullanması halinde İskender füzelerini devreye sokacağını duyurdu.

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Ermenistan Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini harekete geçireceğini söyledi. 

Rus RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Büyükelçi Toganyan, Ankara'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara doğrudan ve tümüyle müdahil olduğuna dikkat çekti ve bölgeye silah sevkiyatının yanı sıra askeri danışmanlar gönderdiğini kaydetti.

Toganyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının da bu askeri hareketliliği ve faaliyetleri doğruladığını savundu. 

Ermenistan'ın, Ankara'nın F-16'ları kullanması halinde İskender füzelerini devreye alacağını ifade eden Toganyan, "Askeri yönetimin defalarca belirttiği üzere, Türk F-16'lar Demokles'in kılıcı gibi Dağlık Karabağ halkının üzerinde durursa, İskender füzeleri dahil tüm tedbirler alınacak. Yani Ermeni ordusu güvenliği sağlamak için tüm cephaneliğini kullanmak zorunda kalacak" dedi.
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