Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan'dan yeni 'savaş' kararı /29 Eylül 2020 00:00

Ermenistan'dan yeni 'savaş' kararı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrasında süreç gerilim sonrasında Ermeni yönetiminin erkeklerin ülkeden ayrılmasına kısıtlama getirdiği belritildi.

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Ermenistan’da ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

Sputnik'in Ermenistan’ın Sivil Havacılık Komitesine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde, "Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.
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