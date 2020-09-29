Ermenistan'dan yeni 'savaş' kararı

Ermenistan’da ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.









Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde, "Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.