Samanyolu Haber /Ekonomi / Eroğan'a çağrı: Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk et /23 Kasım 2021 12:29

Eroğan'a çağrı: Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk et

Geçen ay görevden alınan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Semih Tümen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor." dedi.

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Geçen ay Cumhurbuşkanı Kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen’den sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki kur ve faiz açıklaması sonrasında bugün Türk lirasında çok sert değer kaybı görülürken, Tümen, Twitter’dan yaptığı çağrıda
“Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor.” dedi.

“Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var” diyen Tümen, Naci Ağbal’ın 19 Eylül’de yaptığı paylaşımı alıntıladı.


20 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan ve sonrasında hiçbir açıklama yapmayan eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'dan 19 Eylül’de dikkat çeken bir çıkış gelmişti.

Ağbal, Twitter hesabından, TCMB Başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı ve 5 Mart 2021 tarihinde bankanın blog sitesi olan tcmbblog.org'da yayımlanan yazısının linkini paylaşmıştı.

“2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz” denilen yazıda, “Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik” denilmişti.

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