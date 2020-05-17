Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Korona virüs salgının ardından lige geçici bir süreliğine ara verilirken, Fenerbahçe bir yandan da teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, “Yerli de var, yabancı da var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası, disiplinli bir teknik adam bakıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.







Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz gün konuk olduğu spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.





ALİ KOÇ’UN ARADIĞI ÖZELLİKLER BENDE VAR





Başkan Koç'un bahsettiği özelliklerin kendisinde olduğuna vurgu yapan Bulut, ''Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.