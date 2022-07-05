Samanyolu Haber /Gündem / Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı /05 Temmuz 2022 13:58

Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan ve dün tutuklanan Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Erol Evcil (Eşrefoğlu) savunmasında, devleti dolandırma gibi bir niyetinin olmadığını, vergi kaçırmadığını, ancak 3 milyar 9 milyon liralık vergi borcunun bulunduğunu söyledi.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce, "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dün tutuklanan Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre emniyet'te gözaltında bulunduğu sürede detaylı ifade verdiğini, bu beyanlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Evcil, Türkiye genelinde 4 demir çelik fabrikasının bulunduğunu, bu işyerlerinde 3 bih 800 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Fabrikaların 2006 ve 2015 yılları arasına ait vergi borçlarının biriktiğini ifade eden Evcil, "Bunların vergi borcu 3 milyar 9 milyon civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce 'çete kurmak' ve 'dolandırıcılıktan' yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır" savunmasını yaptı.

Evcil'in avukatı Mehmet Er de Evcil'in medyatik bir kişilik olduğunu belirterek, soruşturma kapsamında gözaltına alındığında üzerinde sadece 5 bin lira bulunduğunu söyledi.

Müvekkilinin vergi suçu işlemediğini ancak vergi borcunun bulunduğunu savunan avukat Er, örgüt kurma iddialarının ise somut delillere dayamadığını iddia etti.

Aynı suçlardan tutuklanan şüpheliler, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç da sorgularında, Evcil'in sahibi olduğu fabrikalarda çalışan olduklarını, aralarında patron işçi ilişkisinin bulunduğunu öne sürdü.


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