Erol Mütercimler hakkında dava

Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.







Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, Haber Global televizyonunda katıldığı programda imam-hatiplileri kast ederek "Sonuca bakın. O imam-hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.





BERAT ALBAYRAK VE MUSTAFA VARANK'TAN SUÇ DUYURUSU





Mütercimler'in ifadelerinin ardından aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.





Şikâyetler üzerine Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.





Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu sebeple söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtmişti.