Erol Mütercimler'den istifa kararı

İmam Hatipler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden olan Erol Mütercimler Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti.





Çıktığı programda İmam Hatipler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden olan Erol Mütercimler'in istifa ettiği öğrenildi.





Görevinden istifa ettiği Haliç Üniversitesi, Mütercimer hakkında soruşturma başlatmıştı.





NE DEMİŞTİ?





Erol Mütercimler, Haber Global’de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, “Ama sonuca bakın, o imam Hatip'ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadeleriyle ilgili konuştu.





“SÜRECİN NASIL BOZULMAYA BAŞLADIĞINI ANLATTIM”





Erol Mütercimler’in imam Hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeye açıklık getirdiği konuşması şöyle:





“Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.