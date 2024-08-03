Ersan Şen’in derdi adalet değil!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Avukat Ersan Şen, deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davası için önceki gün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tepki çekecek bir dilekçe verdi.







Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakalama kararı çıkarılan ve 330 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu hazırlattı.





Şen dilekçesinde, yaklaşık 330 gündür firari olan ve hazırlanan iddianameye göre 876’şar yıla kadar hapisleri istenen müvekkilleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme talebe dair henüz bir karar vermedi.Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı.Raporda, “Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile Ertan Danacı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen tadilata yönelik tüm imalatların; tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımı üzerinde bir etkisinin olmadığının saptandığı, Dolaysıyla Pastane tadilatı sorumlusu olarak yargılanan Sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ile Ertan Danacı’nın binanın yıkımına neden olabilecek uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunmaması nedeniyle, sanıkların herhangi bir kusurunun bulunmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.Bu raporunda ardından da Ersan Şen, müvekkillerinin yakalama kararlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme Şen’in talebine henüz bir yanıt vermezken tutuklu sanıklar Ertan Danacı ve Mehmet Tekin’in tahliye taleplerini oy birliğiyle reddetti. Ayrıca iki bilirkişi raporu arasında çelişkileri olduğunun da altı çizilirken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatılacağı da bildirildi.