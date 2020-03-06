Samanyolu Haber /Spor / Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu mu? /06 Mart 2020 00:39

Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu mu?

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın yerine henüz resmi bir görevlendirme yapılmazken, son antrenmanda Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in takımın başında yer alması yeni bir iddiayı da beraberinde getirdi.

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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sürprizi yaşandı. Sarı-lacivertlileri takımın bugünkü antrenmanında Belözoğlu ile Volkan Demirel de yer aldı. Volkan Demirel’in elindeki not defteri de dikkat çekti.

Fenerbahçe’de yönetim, Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

GÜNDEMDE EMRE BELÖZOĞLU’NUN TAKIMIN BAŞINA GEÇMESİ DE VAR

Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel’in eşofmanları giyip takıma eşlik etmesi “Acaba görev Emre’ye mi verilecek?” sorusunu akıllara getirdi. Başkan Ali Koç’un çok güvendiği tecrübeli isim, Fenerbahçe’de her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Yanal’ın ayrılışı ile bu süreç daha hızlı ilerledi. Yabancı teknik adam üzerinde de çalışan Yönetim henüz kararını vermiş değil. Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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