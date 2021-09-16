Samanyolu Haber /Gündem / Ertuğrul Günay, rejime Anayasa’yı hatırlattı: Devlet, aile bütünlüğünü korumak zorunda /16 Eylül 2021 15:38

Ertuğrul Günay, rejime Anayasa’yı hatırlattı: Devlet, aile bütünlüğünü korumak zorunda

Türkiye’de hem anne hem de babası tutuklu olan yüzlerce çocuk var. Kimisi yasal bir bankaya para yatırmakla, kimisi yasal bir sendikaya üye olmakla, kimisi de Hizmet Hareketi’ne ait bir kurumda çalışmakla suçlanıyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de hem anne hem de babası tutuklu olan yüzlerce çocuk var. Kimisi yasal bir bankaya para yatırmakla, kimisi yasal bir sendikaya üye olmakla, kimisi de Hizmet Hareketi’ne ait bir kurumda çalışmakla suçlanıyor. Hem annesi hem babası tutuklu olduğu için psikolojisi bozulan, 5-6 yaşlarında depresyon ilaçları almaya başlayan çocukların sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Eski bakanlardan hukukçu Ertuğrul Günay o çocuklardan bazılarının fotoğrafını paylaştı. İktidara kanunları hatırlatan Günay, “Bu tür tablolar insanın içini acıtıyor. Bu yakınmaların doğru olduğu durumlarda sayın yargı yetkililerine Anayasamızın 41.maddesini anımsatmayı vicdani bir görev sayıyorum: “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile ÖZELLİKLE ANANIN ve ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN her türlü tedbiri alır.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ertuğrul Günay, rejime Anayasa’yı hatırlattı: Devlet,... Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Ronaldo'dan bayıltan şut

Ronaldo'dan bayıltan şut

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:38