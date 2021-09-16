Ertuğrul Günay, rejime Anayasa’yı hatırlattı: Devlet, aile bütünlüğünü korumak zorunda

Türkiye’de hem anne hem de babası tutuklu olan yüzlerce çocuk var. Kimisi yasal bir bankaya para yatırmakla, kimisi yasal bir sendikaya üye olmakla, kimisi de Hizmet Hareketi’ne ait bir kurumda çalışmakla suçlanıyor. Hem annesi hem babası tutuklu olduğu için psikolojisi bozulan, 5-6 yaşlarında depresyon ilaçları almaya başlayan çocukların sayısı azımsanmayacak kadar fazla.







Eski bakanlardan hukukçu Ertuğrul Günay o çocuklardan bazılarının fotoğrafını paylaştı. İktidara kanunları hatırlatan Günay, “Bu tür tablolar insanın içini acıtıyor. Bu yakınmaların doğru olduğu durumlarda sayın yargı yetkililerine Anayasamızın 41.maddesini anımsatmayı vicdani bir görev sayıyorum: “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile ÖZELLİKLE ANANIN ve ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN her türlü tedbiri alır.” ifadelerini kullandı.

