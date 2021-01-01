Samanyolu Haber /Medya / Ertuğrul Özkök, Selvi'ye ayar verdi /01 Ocak 2021 10:58

Ertuğrul Özkök, Selvi'ye ayar verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Abdülkadir Selvi'ye ayar verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Ertuğrul Özkök bugün yayımlanan makalesinde yine aynı gazetenin Saray'a yakın yazarı Abdulkadir Selvi'ye unutamayacağı bir ders verdi.

Ertuğrul Özkök (solda), Abdülkadir Selvi'ye "Yavaş ol!" imasında bulundu.

Selvi'nin dün yayımlanan makalesinde geçen "Ben yetkiyi (CHP lideri) Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil, halktan aldım.” şeklindeki cümleye itiraz eden Özkök, "Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir...” ifadelerini kullandı.

Özkök, "Orası da pek makbul bir makam değildir. Sen mütevazı bir insansın... Aman dur, o çizgiyi geçme derim...." diyerek Selvi'yi ikaz etti.
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