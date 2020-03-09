Samanyolu Haber /Spor / Ertuğrul Sağlam Türkiye rekoruna koşuyor /09 Mart 2020 20:50

Ertuğrul Sağlam Türkiye rekoruna koşuyor

Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig'de 27´nci haftayı 70 puanla tamamlayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Karadeniz ekibi ayrıca üst üste 11´inci galibiyetini alarak 35 yıl önceki kendi rekorunu da kırdı.

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TFF 2´nci Lig´de mücadele eden, Ertuğrul Sağlam’ın takımı Yılport Samsunspor, ligde topladığı 70 puanla Süper Lig´de Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, TFF 1´inci Lig´de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımları geride bıraktı.

Ertuğrul Sağlam’ın öğrencileri, 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor iç sahada 38, deplasmanda da 32 puan toplayarak Türkiye liglerinde en fazla puan toplayan takımı oldu. Ligde 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi kendi rekorunu da kırmış oldu. Samsunspor en son 1984-1985 sezonunda üst üste 10 maç galip gelme serisi yakalamıştı.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Ligde 27 haftada kalesinde sadece 10 gol gören Kırmızı-Beyazlı ekip, bu alanda da Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu. Kaleci Nurullah Aslan, 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, 20 maçta kalesini gole kapatan 2,05 metre uzunluğunda 22 yaşındaki kaleci, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü.

Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. galibiyetiyle birlikte Samsunspor´un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.
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