Samanyolu Haber /Spor / Ertuğrul Sağlam'dan 'Bursaspor' açıklaması /16 Ağustos 2021 21:23

Ertuğrul Sağlam'dan 'Bursaspor' açıklaması

Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde 2009-10 sezonu Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ertuğrul Sağlam'dan yeni bir açıklama geldi.

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Geçtiğimiz sezonun ardından Yılport Samsunspor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Bursasporlu taraftarların kendisine yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan 51 yaşındaki teknik adam, kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini belirterek Bursaspor'a kapıyı kapattı.

"Gün içinde çok sayıda telefon ve mesaj ile güzel dileklerini ileten Bursaspor taraftarının ilgisine teşekkür ediyorum. Bursaspor, gönlümde her zaman çok özel bir yerdedir. 

Bununla beraber teknik direktörlük konusunda tarafıma herhangi bir teklif gelmediği gibi, gelmesi halinde de kararım bellidir. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığım üzere kariyerime Süper Lig'de devam edeceğim. 

Bursaspor'a şampiyonluk mücadelesinde iyi dileklerimi iletirken, zor zamanlarda ortaya koyduğu performans ve duruşla takdiri sonuna kadar hak eden genç meslektaşım Mustafa Er'e de kariyerinde başarılar diliyorum."

Sağlam, Mustafa Er'in görevine son verilen Bursaspor'a 2009-10 sezonunda ilk ve tek Süper Lig şampiyonluğunu yaşatmıştı.

Sağlam'ın paylaşımı şu şekilde:

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