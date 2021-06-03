Samanyolu Haber /Spor / Ertuğrul Sağlam'dan istifa kararı /03 Haziran 2021 23:26

Ertuğrul Sağlam'dan istifa kararı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in kıyısından dönen Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın görevini bıraktığı belirtildi.

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Süper Lig biletini alamayan TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, istifa etti.

TFF 1. Lig'de Samsunspor sezonu averajla üçüncü bitirirken, play-off'ta Altınordu'ya elendi ve Süper Lig rüyasını bir yıl daha erteledi. Play-off'lar sonrası taraftarlar ile arasında tartışma yaşanan Ertuğrul Sağlam, istifasını sundu. Kırmızı Beyazlılar, Sağlam'ın görevden ayrıldığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbol takımı teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını yönetimimize sunmuştur. İstifası, kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında Ertuğrul Sağlam'a başarılar dilendi.
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