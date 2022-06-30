Samanyolu Haber /Gündem / "Erzincan, Çernobil olmasın" çağrısı /30 Haziran 2022 20:37

"Erzincan, Çernobil olmasın" çağrısı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyarnür sızıntısı sonrasında çevre örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra son olarak 75 barodan da söz konusu madenin kapatılması çağrısı geldi.

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Erzincan'daki altn madeninde yaşanan siyanür sızıntısının yankıları sürüyor.

Farklı kesimlerden gelen tepkilerde madenin kapatılması çağrısı yapılırken, son olarak 75 barodan da söz konusu madenin kapatılması ve bölgenin Çernobil benzeri bir duruma düşmesinin önlenmesi çağrısı geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre Erzincan İliç'in Çöpler köyündeki Anagold Madencilik'e ait maden işletmesinde, 21 Haziran Salı günü saat 02.45'te, siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında arıza meydana geldi. Valilik, yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun Fırat Nehri ve Keban Baraj havzasına bulaştığını bildirdi. İşletmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en üst sınırdan (16 milyon 441 bin TL) ceza kesildi. Şirketin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

75 baro, ortak bir açıklama yayımlayarak söz konusu altın madeninin kapatılmasını istedi.

Siyanürlü solüsyonun Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajı'na da ulaştığına yönelik tespitlerin kamuoyunda büyük bir endişeye yol açtığı belirtilen açıklamada, "Deprem riski altında olan bölgede herhangi bir jeolojik hareketlilik olmamasına rağmen boruların patlaması, riskin büyüklüğünü ve denetimsizliği ortaya koymakta; madende altın ayrıştırma işlemine hâlâ, 24 saat aralıksız devam edilmesi nedeniyle de adeta yeni felaketlere davetiye çıkarılmaktadır" denildi.

Anagold Madencilik'in siyanür kullandığı faaliyetlerine dair haberlerin basında yer almasında rağmen göz göre göre çevre felaketinin geldiği söylenen açıklamada, olayın seyri Çernobil'e benzetildi.
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