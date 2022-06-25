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Erzincan İliç'te siyanür ile çevre kirliliği nedeniyle maden şirketine 16 milyon lira para cezası ve suç duyurusu

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen maden işletmesi kompleksinde, siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığının tespit edilmesi üzerine şirkete 16 milyon 441 bin lira idari para cezası verildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İliç ilçesi Çöpler köyünde, 21 Haziran'da bir altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan kirlilik olmadığı tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, tespitin analiz raporlarıyla da teyit edilebilmesi amacıyla çevre laboratuvarı analizi için numuneler alındığı belirtildi.


Açıklamada, boru hattındaki solüsyonla kirlenen alanlara gerekli kimyasallarla müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzemenin, toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındığı, temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındığı kaydedildi.



Erzincan Valiliği'nin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada da "yığın liç sahasına siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun aktığı, solüsyonla kontamine olan alanın hipoklorit kullanılarak nötralize edildiği, kontamine toprağın iş makinaları vasıtasıyla temizlenerek liç sahasına taşındığı tespit edilmiştir" denildi.

"Bölgedeki mevsimsel akış gösteren hiçbir dereye akış olmadığı, Fırat havzasına gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir" denilen açıklamada, olayla ilgili olarak "madenden sızan 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı Jandarma tutanaklarına geçmiş" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlık, çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulandığını ve olayla ilgili gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise gerekli görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

Şirketin internet sayfasındaki bilgilere göre, Anagold Madencilik 2000 yılında ABD merkezli SSR Mining ile Lidya Madencilik ortaklığı ile kuruldu ve İliç'teki Çöpler altın madenindeki faaliyetlerine 2009'dan beri devam ediyor.
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