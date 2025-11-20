Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum’da kazılan 500 mezar gündem oldu! /20 Kasım 2025 14:12

Erzurum’da kazılan 500 mezar gündem oldu!

Erzurum’da gündem olan toplu mezar hazırlanmasının nedeni belli oldu. Kış aylarında toprağın da donduğu ilde 500 mezar kazılıp, kış aylarına hazır hale getirildiği ortaya çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, dondurucu soğuklar öncesi kış hazırlıklarını tamamladı. Hava sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kentte, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, toprak donmadan mezar kazma işlemlerini bitirdi. İş makineleri ile kazılan mezarlar, şubede görevli işçiler tarafından kazma ve küreklerle usulüne uygun hale getirildi. Böylece kara kış öncesi 500 mezar kazılmış oldu. Toplu mezar kazımı sosyal medyada gündem oldu.

Asri Mezarlık’ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan alanda mezarları kazma ve küreklerle düzenleyen işçilerden Köksal Çalışkan “Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık” dedi.
